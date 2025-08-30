कृत्रिम तलावात विसर्जनाला ग्रामस्थांचा विरोध
भाईंदर, ता. ३० (बातमीदार) : सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे नैसर्गिक पाण्याच्या तलावात विसर्जन करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण रक्षणासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेने कृत्रिम तलाव बांधले आहेत, मात्र भाईंदर पश्चिम भागातील राई व मोर्वा गावातील रहिवाशांनी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यास नकार देत मूर्तींचे नैसर्गिक तलावातच विसर्जन केले.
दीड दिवसीय मूर्तींचे गुरुवारी (ता. २८) विसर्जन पार पडले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक पाण्याच्या तलावात करण्यास महापालिकेकडून मनाई करण्यात आली आहे. विसर्जनासाठी महापालिकेने ३५ ठिकाणी कृत्रिम तलाव बांधले आहेत. या कृत्रिम तलावातच मूर्ती विसर्जन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार गुरुवारी दीड दिवसांच्या मूर्तींचे बहुतेक ठिकाणी कृत्रिम तलावातच विसर्जन सुरू झाले, मात्र राई व मोर्वा गावातील रहिवाशांनी कृत्रिम तलावात मूर्ती विसर्जन करण्यास नकार दिला. पिढ्यान पिढ्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक तलावातच होत असल्याने आताच मनाई का, असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला, मात्र महापालिकेने नैसर्गिक तलावाचे दरवाजे उघडण्यास नकार दिला. त्यामुळे रहिवाशांनी मूर्तींसह रस्त्यावरच ठाण मांडले. त्यामुळे पेच निर्माण झाला. हा गोंधळ बराच वेळ सुरू होता. पोलिस व महापालिका अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रहिवासी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. अखेर रहिवाशांनी नैसर्गिक तलावाच्या प्रवेशद्वाराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला व त्यात मूर्तींचे विसर्जन केले.
न्यायालयाच्या आदेशांबाबत माहिती देऊन लोकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात आला, मात्र त्यानंतरही लोकांनी नैसर्गिक तलावात मूर्तींचे विसर्जन केले. याप्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण यांनी सांगितले.
