पार्किंग वादातून टोळक्याकडून पोलिसाला मारहाण

भिवंडी, ता. ३० (वार्ताहर) : जोरदार पाऊस आल्याने कल्याण बायपास रस्त्यावरील एका शेडखाली उभे असताना पार्किंगवरून वाद झाल्याने एका टोळक्याने पोलिसाला बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी शांतीनगर पोलिस ठाण्यात चौघांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे; मात्र सामान्यांच्या सुरक्षेची हमी घेणाऱ्या पोलिसांवरच हल्ला झाल्याने सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडाल्याचे दिसत आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, कोनगाव पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावरून बुधवारी (ता. २७) मध्यरात्रीच्या सुमारास कर्मचारी सुनील पाटील हे घरी जात होते. पाऊस आल्याने ते कल्याण बायपासवरील एका दुकानाच्या शेडखाली उभे राहिले. त्या वेळी त्यांच्या मागून आलेल्या मोटारसायकलस्वाराने (एमएच ०५ सीएक्स ७५५२) पाटील यांच्याबरोबर पार्किंगवरून वाद घातला; मात्र त्यांनी समजूतदारपणा दाखवत माफी मागितली; पण दुचाकीचालकाने आपणसुद्धा घोडबंदर रोडला ट्रॅफिक पोलिस आहे, असे धमकावत तीन साथीदारांना बोलावले. हा पोलिस असून त्याला मारहाण करण्याचे खुणावले. त्यानंतर चौघांनी पाटील यांना शिवीगाळ करून दोघांनी पकडून त्यांच्या खिशातील मोबाइल हिसकावून घेत हाताच्या ठोशाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर जमिनीवर पाडून लाथांनी, तसेच लाकडी दांडक्याने मारहाण केली. त्या वेळी तेथील एका रिक्षाची काच संशयितांनी पोलिसाच्या तोंडावर मारली. पोलिसाने मदतीसाठी याचना केली असता लोकांच्या दिशेने चाकू फिरवत धमकावल्याचे तक्रारीमध्ये म्हटले आहे.

