पीओपीच्या मूर्तींचे विघटन करण्यासाठी रोटरी क्लब ऑफ कल्याण टायगर्सचा पुढाकार
पीओपी मूर्तींच्या विघटनासाठी रोटरी क्लबचा पुढाकार
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : पीओपीच्या मूर्तींचे विघटन करण्यासाठी रोटरी क्लब ऑफ कल्याण टायगर्सने पुढाकार घेतला आहे. कल्याण पूर्वेतील आमराई चौक आणि नाना पावशे चौक या दोन ठिकाणी अमृतजल उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
जिप्सम सल्फेट (पीओपी) च्या मूर्ती अमोनियम बायकार्बोनेटच्या द्रावणात विरघळवण्याचे पर्यावरणपूरक तंत्र आणि सर्वोत्तम पर्याय पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी- एन सी एल) पुणे येथील शास्त्रज्ञांनी २०१५ मध्ये विकसित केले आहे. यानुसार रोटरी क्लब ऑफ कल्याण टायगर्सतर्फे एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. पीओपी मूर्तीचे विसर्जन नदीमध्ये न करता रोटरी क्लबने तयार केलेल्या कृत्रिम तळ्यातील अमृतजलात करावे. यामधील मिश्रणाने मूर्ती विसर्जन केल्यावर पीओपीवर अभिक्रिया होऊन तीन ते पाच दिवसात संपूर्ण विघटन होते. नंतर टाकीच्या तळाशी कॅल्शियम कार्बोनेट उरते व अमोनियम सल्फेट नावाचे एक द्रव्य खत मिळते. पीओपीच्या मुर्ती अमृतजलात विसर्जन करण्याचे आवाहन रोटरी क्लब ऑफ कल्याण टायगर्सचे अध्यक्ष भूषण कोठावदे यांनी केले आहे.
