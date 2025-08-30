मराठा आंदोलनाला पनवेलमधून रसद
मराठा आंदोलनाला पनवेलमधून रसद
कळंबोली, करंजाडेत आंदोलकांच्या मुक्कामाची व्यवस्था
पनवेल, ता. ३० (बातमीदार)ः मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी राज्यभरातील मराठा बांधव मुंबईकडे निघाले आहेत. त्यापैकी काही जणांनी गेल्या दोन दिवसांपासून पनवेल परिसरातच मुक्काम ठोकला असून, कळंबोलीतील शाळांबरोबर करंजाडे येथे राहण्याची तसेच जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दोन दिवसांपासून महामुंबईकडे आंदोलकांचा ओघ सुरू आहे. मुंबईमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी जागा राहिली नाही. त्यामुळे अनेकांनी पनवेल आणि नवी मुंबई परिसरामध्ये मुक्काम ठोकला. त्या ठिकाणी वाहने लावून अनेकांनी आझाद मैदान गाठले. कळंबोलीत सुधागड हायस्कूलमध्ये राज्यातून आलेल्या आंदोलकांना राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. पनवेल परिसरात स्थायिक मराठा समाजाच्या वतीने त्यांची जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. पिठलं, भाकरी, चटणी त्याचबरोबर सकाळी अल्पोहार आणि चहा देण्यात आला. या आंदोलकांमध्ये कर्जत, जामखेड, बारामती येथून आलेल्या आंदोलकांची संख्या अधिक आहे. सकल मराठा समाजाचे कळंबोली अध्यक्ष रामदास शेवाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, स्नेहल बागल, विजया कदम यांच्यासह अनेकांनी आंदोलकांच्या व्यवस्थेसाठी पुढाकार घेतला आहे.
‘एक भाकर, चटणी द्या’
मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. यासाठी लाखोंच्या संख्येने समाजबांधव आले आहेत. त्यांच्या जेवणासाठी एक भाकर, चटणी द्या, असे आवाहन समाजाला करण्यात आले होते. त्यानुसार कामोठे परिसरात मोठ्या प्रमाणात भाकरी आणि पिठलं, चटणी जमा करण्यात आले.
मानवतेतून मदतीचा हात!
मराठा समाजाव्यतिरिक्त अनेकांनी आंदोलकांना पनवेल परिसरामध्ये मदतीचा हात दिला. त्यांना पाणी, बिस्किटांचे वाटप केले. यामध्ये शिवसेनेचे कळंबोली शहरप्रमुख तुकाराम सरक, कामगार नेते महादेव वाघमारे, शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख नितीन काळे यांच्यासह इतरांचा समावेश होता.
