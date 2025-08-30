पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे गणेशदर्शन
पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे गणेशदर्शन
मतदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न; मंडळांसह घरोघरी भेटी
वाशी, ता. ३० (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर झाली असून, हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. यामुळे गेल्या साडेपाच वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेले इच्छुक उमेदवार आता सक्रिय झाले आहेत. निवडणूक रिंगणात उतरण्यापूर्वी मतदारांशी नाळ टिकवून ठेवण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. गणेशोत्सव हा मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी योग्य काळ मानला जात असल्याने, सध्या प्रभागात उमेदवारांची उपस्थिती लक्षणीय प्रमाणात वाढलेली दिसून येत आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांनी मतदारसंघातील घरगुती गणेशोत्सव तसेच सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपात हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. गणेशाचे दर्शन घेण्याबरोबरच तेथील रहिवाशांशी संवाद साधून मतदारांशी स्नेहसंबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केवळ दर्शनापुरतेच नाही, तर काही उमेदवारांकडून गणेश मंडळांना देणग्या देणे, आरती पुस्तके वाटप करणे आणि त्यावर आपले फोटो व पक्षाचा प्रचार प्रसिद्ध करणे अशा विविध पद्धती वापरल्या जात आहेत.
कोरोनाच्या काळातही अनेक इच्छुकांनी प्रभागातील नागरिकांना मदतीचा हात दिला होता. मास्क, सॅनिटायझर, औषधे वाटप, हळदीकुंकू कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांचा सत्कार, छत्र्या वाटप अशा उपक्रमांद्वारे मतदारांशी संपर्क ठेवला गेला होता. मात्र निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे या संपर्क मोहिमा मंदावल्या होत्या. आता गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मतदारांशी संवाद वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
स्पर्धेत स्थान टिकवण्याचा प्रयत्न
नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका मूळत: एप्रिल २०२० मध्ये होणार होत्या. पण कोरोनामुळे त्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या गेल्या. मे २०२० मध्ये लोकप्रतिनिधींचा कालावधी संपल्यानंतर पालिकेवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली. राज्यातील सत्तांतर, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि इतर राजकीय घडामोडींमुळे निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांनी आगामी स्पर्धेत आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
