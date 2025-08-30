बेलापूर गावाला नवीन भाजी मार्केट
नेरूळ, ता. ३० (बातमीदार) ः बेलापूर गावातील नागरिकांसाठी आधुनिक व सुसज्ज भाजी मार्केटच्या उभारणीचे काम सुरू झाले असून यासाठी आमदार मंदा महात्रे यांच्या आमदार विकास निधीमधून ४० लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या नव्या मार्केटचे भूमिपूजन भाजपचे नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील आणि माजी विरोधी पक्ष नेते पंढरीनाथ पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
आमदार म्हात्रे यांनी यावेळी सांगितले की, बेलापूर गावात नागरिक आणि विक्रेते यांना पावसाळा व उन्हाळ्यात होणारा त्रास कमी करण्यासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ मार्केट असणे गरजेचे होते. भाजी मार्केटच्या उभारणीमुळे ग्राहकांना आणि विक्रेत्यांना योग्य सुविधा मिळणार आहेत. आमदार म्हणाल्या की, त्यांच्या प्राथमिक उद्दिष्टांमध्ये मतदारसंघातील नागरिकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे आणि सुरू असलेल्या विकासकामांना गती देणे आहे. स्थानिक दैनंदिन जीवनाशी संबंधित सुविधा प्रामाणिकपणे उभारणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमात स्थानिक विक्रेते, ग्रामस्थ, महिला, ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यावेळी उपस्थित राहणाऱ्या प्रमोद जोशी, नारायण मुकादम, बेलापूर राम मंदिर अध्यक्ष निलेश म्हात्रे, भाजपचे अजय सिंग आणि इतर स्थानिकांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.
