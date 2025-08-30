घोडबंदर मार्ग रुंदीकरण ठरणार धोकादायक
घोडबंदर मार्ग रुंदीकरण ठरणार धोकादायक
गृहसंकुलांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आमदार संजय केळकरांची भेट
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : घोडबंदर रोडवरील सेवा रस्ता हा मुख्य रस्त्याला जोडण्याचे काम सुरु आहे. या कामात बेसुमार झालेल्या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची हानी तर होणारच आहे, शिवाय स्थानिकांच्या दारातूनच वाहने वेगाने धावणार असल्याने अपघातांचा मोठा धोका संभवणार आहे. या भीतीने येथील गृहसंकुलांच्या १० असोसिएशनने आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन रुंदीकरणाविरुद्ध निवेदन दिले. त्यामुळे भविष्यात सेवा रस्ता अंतर्भूत करून घोडबंदर मार्गाचे रुंदीकरण म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था होणार आहे.
मेट्रोच्या कामामुळे वाहतूक कोंडीवर हा उपाय हानिकारक आहे. मेट्रोचे काम काही काळ चालणार असून नंतर मुख्य रस्ता मोकळा होईल, असे मत रहिवाशांचे आहे. सेवा रस्त्याच्या अटीवर पालिकेने आस्थापनांना परवानग्या दिल्या. त्या रद्द करणार का? नागरिकांच्या जाहीर सूचना, आक्षेप न मागवता रुंदीकरणाचा निर्णय परस्पर घेतला गेल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला. संजय केळकर यांनी याचे गंभीर्य ओळखून पुढाकार घेऊन एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी आणि घोडबंदर येथील स्थानिकांची नुकतीच बैठक घेऊन चर्चा केली. रहिवाशांना रुंदीकरणाचा फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच अधिक होणार असेल तर ते योग्य नसून लोकहिताकरीता योजना राबवली पाहिजे, असे मत केळकर यांनी मांडून अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही केळकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.