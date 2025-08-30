जुनी डोंबिवलीत अंडरपास व रस्ता दुरुस्तीचे काम पूर्णत्वाकडे
जुनी डोंबिवलीत अंडरपास दुरुस्तीचे काम पूर्णत्वाकडे
नागरिकांनी सोडला सुटकेचा श्वास
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३० ः भारतीय रेल्वे प्रशासनाच्या डीएफसीसीआयएल प्रकल्पाची कामे सुरु आहेत. या कामांमुळे जुनी डोंबिवली रेल्वे अंडरपास परिसरातील नाला अनेक दिवसांपासून उघडा व असुरक्षित अवस्थेत होता. त्याचबरोबर रस्त्यांची दयनीय अवस्था व खड्डेमय परिस्थितीमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत होता. याविषयी ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे हे रेल्वे प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत दहा दिवसांत हे काम पूर्ण करून घेतले. यामुळे आता नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील जुनी डोंबिवली गावातून गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था मागील चार वर्षांपासून अतिशय बिकट होती. नागरिकांना चिखल व खड्डेमय रस्त्यातून प्रवास करावा लागत होता. काही ठिकाणी नागरिक चिखलामध्ये पडल्याच्या घटनाही घडल्या होत्या. याबाबत ठाकरे पक्षाकडून वारंवार पत्रव्यवहार करून मागणी करण्यात येत होती. अखेर उपशहरप्रमुख शाम चौगले यांनी ही गंभीर समस्या दीपेश म्हात्रे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. म्हात्रे यांनी तातडीने पाठपुरावा सुरु केला.
डीएफसीसीआयएल टाटा प्रकल्प आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांना हे काम लवकर पूर्ण करून रस्ते दुरुस्तीचे आदेश दिले. गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कामास गती द्या, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर अंडरपास दुरुस्तीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. दहा दिवसांत रस्त्याचे काम देखील पूर्ण करून घेतले गेले. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
