माणगावमध्ये वाहतूक कोंडी
गौरींच्या आगमनाची लगबग सुरू
माणगाव, ता. ३० (बातमीदार)ः कोकणवासीयांसाठी गणेशोत्सव हा महत्त्वाचा सण आहे. नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असलेले कोकणवासी सहकुटुंबासह गावाकडे येत असतात. अशातच गणरायापाठोपाठ गौरी आगमनाची लगबग सुरू झाल्याने शहरात वाहतूक कोंडी झाली होती.
गौरी आगमन, पूजनासाठी लागणाऱ्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत गणेशभक्तांची रेलचेल दिवसभर सुरू होती. दीड दिवसांचे गणपती विसर्जन झाल्यानंतर काही कोकणवासी परतीच्या मार्गाला लागले आहेत. माणगाव शहरात पोलिस, प्रशासन, स्वयंसेवकांनी उत्तम नियोजन केल्याने वाहतूक कोंडी झाली नव्हती; परंतु गौरी आगमनावेळीच माणगाव शहरात वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
