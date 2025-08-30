नाकाबंदीत पाठलाग करुन पोलिसांकडून टेम्पोभर गुटखा जप्त
पोलिसांकडून टेम्पोतील गुटखा जप्त
सहा जण अटकेत; दोघे फरार
रोहा, ता. ३० (बातमीदार) : ‘ऑल आऊट ऑपरेशन’अंतर्गत रोहा पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. २९) मध्यरात्री केलेल्या कारवाईत लाखो रुपयांचा बेकायदा गुटखा जप्त केला आहे. याप्रकरणी रोहा पोलिस ठाण्यात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सहा जणांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आहे. तर अन्य दोघे अद्याप फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
कुंडलिका पुलाजवळील हॉटेल रोहा प्राईड येथे नाकाबंदीदरम्यान एका संशयित टेम्पोने थांबण्याचा इशारा देऊनही गाडी थांबवली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून गाडी थांबवली. पोलिसांनी टेम्पोची तपासणी केली असता, त्यात सुमारे दोन लाख ६४ हजार ३८० रुपये किमतीचा विमल पान मसाला, व्हीवन तंबाखू, तुलसी पान मसाला असा बेकायदा गुटखा आढळून आला. पोलिसांनी तत्काळ टेम्पोचालक रोशन सुभाष पैर याला ताब्यात घेतले.
चौकशीदरम्यान, रोशनने म्हसळा येथील सुनील कोकचा आणि नजीर मेमन या दोन मुख्य गुटखा डिलरची नावे दिली. तसेच, शहरातील पाच पानटपरीचालकांना हा गुटखा पुरवला जात असल्याचेही सांगितले. पोलिसांनी या पाच पानटपरीचालकांनाही ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. एकूण सहा आरोपींना अटक करण्यात आली असून, मुख्य डिलर अद्याप फरार आहेत. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर त्यांची रवानगी अलिबाग कारागृहात करण्यात आली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक मारुती पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सलमान खतीब करीत आहेत.
