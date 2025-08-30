केडीएमटीच्या बसेस रस्त्यात बंद पडण्याचे ग्रहण संपेना...
बस रस्त्यात बंद पडण्याचे ग्रहण संपेना...
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) ः एनआरसी कॉलनी मार्गावरील बस गुरुवारी (ता. २८) संध्याकाळी रस्त्यात बंद पडल्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. मागील काही दिवसांपासून बस बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे हे ग्रहण कधी संपणार, असा सवाल प्रवासी करीत होते.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या परिवहन विभागाचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे. कल्याण ते मोहोने कॉलनीदरम्यान सुरू असलेली बससेवा सर्वांसाठी जीवरेखा ठरली आहे; परंतु या मार्गावर जाणीवपूर्वक भंगार, नादुरुस्त बस सोडल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत आहे. या मार्गावरील बस बंद पडत असल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
गुरुवारी सायंकाळी मुख्य रस्त्यावरच बस बंद पडली. यामुळे आणखी दोन बस कॉलनीच्या आत अडकून पडल्या. परिणामी, कल्याणकडे जाणारी व येणारी संपूर्ण वाहतूक कोलमडली. रस्त्यावर लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. यामुळे प्रवासी अधिकाऱ्यांविरोधात संताप व्यक्त करीत होते.
मोहोनेतून रोज हजारो प्रवासी प्रवास करीत असताना, येथे नेहमीच जुन्या व नादुरुस्त बस का सोडल्या जातात? प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालून कोणते राजकारण करते आहे, असा सवाल नागरिक विचारू लागले आहेत. बससेवा न सुधारल्यास व नादुरुस्त बस थांबवल्या नाहीत, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा मोहोनेकरांनी दिला आहे.
