डोंबिवलीतील तरुण पर्युषण आणि गणेशोत्सव एकत्र साजरा करतोय
गणपतीसाठी परिवहन महामंडळाचा हुबेहूब देखावा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३० ः डोंबिवलीमधील विक्रम जैन या तरुणाने गणेशासाठी घरात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा हुबेहूब देखावा साकारला आहे. पर्यावरणपूरक वस्तूंचा वापर त्याने यासाठी केला आहे. विशेष म्हणजे, महामंडळातील शिवनेरी, शिवशाही, हिरकणी, शिवाई, विठाई या बसच्या प्रतिकृती अगदी तंतोतंत तयार केल्या आहेत. या बस बनवण्यासाठी त्याने जास्त मेहनत घेतली असून हा देखावा पाहण्यासाठी भाविक गर्दी करू लागले आहेत.
याविषयी माहिती देताना विक्रम म्हणाला, ९० टक्के हा देखावा इकोफ्रेंडली असून शिवशाही, विठाई, हिरकणी, अश्वमेध या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसची हुबेहूब प्रतिकृती तयार केली आहे. एकूण ३२ बस यात असून १२ नाशिक, वाडा येथून १६ व चार बस पुणे येथून आणल्या आहेत. त्याच ढाच्यातील बस मला हव्या होत्या. त्यावर खास स्टिकर तयार करून त्या बस साकारल्या आहेत. ही आरास तयार करण्यासाठी कागद, पुठ्ठा, पीयूसी पाइप अशा वस्तूंचा वापर केला आहे. आनंदाने उत्सव ते साजरा करीत आहेत.