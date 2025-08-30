खड्डे बुजविल्याचा दावा ही करदात्यांची फसवणूक
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा पालिका प्रशासनावर आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबईतील रस्त्यांवर १०,७३८ खड्ड्यांपैकी आठ हजार खड्डे बुजवल्याचा दावा पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केला आहे; मात्र पावसामुळे मुंबईतील अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली आहे. खड्डे बुजविल्याचा पालिका प्रशासनाने केलेला दावा ही मुंबईकर करदात्यांची पालिकेकडून फसवणूक असल्याचा आरोप मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या अध्यक्षा राखी जाधव यांनी केला आहे.
मुंबईत गणेशोत्सवाचा जल्लोष सुरू आहे. पाच, सात, दहा दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन होणार आहे; मात्र श्रीगणेश आगमनापूर्वी आणि आगमन झाल्यावर विसर्जन होण्यापूर्वी महापालिकेकडून लहान-मोठ्या रस्त्यांवरील विशेषतः गणेश आगमनाच्या मुख्य रस्त्यांवरील सर्व खड्डे बुजविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिका विशेष मोहीम हाती घेतल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीने रस्त्यांची चाळण झाली आहे. रस्त्यांतून मार्ग काढत मुंबईकरांना प्रवास करावा लागत आहे. मुंबईच्या शहर आणि उपनगरात १०,७३८ खड्ड्यांपैकी ९,१८० खड्डे बुजवले असून उर्वरित १,५५८ खड्डे बुजविण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. खड्ड्यांचा पालिका प्रशासन देत असलेला आकडा खोटा असून खड्डे बुजविण्याचा दावा ही फसवणूक आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर अगणित खड्डे आहेत. ते खड्डे पालिकेच्या खड्डे या परिभाषेत बसत नसले तरी त्या खड्ड्यांनी मुंबईकर बेजार झाला आहे. ते अद्यापही बुजविण्यात आलेले नाहीत. करदात्या मुंबईकरांना चांगले रस्ते देणे हे पालिकेचे कर्तव्य असताना प्रशासन मुंबईकरांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप राखी जाधव यांनी केला आहे.
पालिका आयुक्तांना निवेदन
मुंबईतील विविध प्रश्नांवर तसेच मुंबईच्या रस्त्यांत लाखो खड्डे असून ते अजूनही बुजविलेले नाहीत, ते तातडीने बुजवा, अशी मागणी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आमदार रोहित पवार यांनी केले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईच्या अध्यक्षा राखी जाधव आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
