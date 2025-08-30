पर्यावरणपूरक घरगुती उत्कृष्ट गौराई सजावट स्पर्धा
अंबरनाथ, ता. ३० (बातमीदार) : अंबरनाथ नगरपालिकेतर्फे पर्यावरणपूरक घरगुती उत्कृष्ट गौराई सजावट स्पर्धा घेण्यात आली आहे. शहरातील नागरिकांना या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी नाव नोंदवणे आवश्यक असून, नोंदणी केलेल्या घरांचीच पालिकेच्या परीक्षक समितीमार्फत पाहणी केली जाणार आहे. सजावट पूर्णपणे पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक साहित्यावर आधारित असावी. प्लास्टिक, थर्माकोल किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर टाळण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पर्यावरण संवर्धन व स्वच्छतेचा संदेश देणारी आणि टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून साकारलेली सजावट असलेल्या स्पर्धकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
स्पर्धेची मुदत ४ सप्टेंबरपर्यंत आहे. इच्छुकांनी पालिकेने दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून ऑनलाइन अर्ज सादर करावा. विजेत्यांसाठी आकर्षक बक्षिसांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रथम क्रमांक विजेत्याला ११ हजार रुपये, द्वितीय क्रमांकास ५५५५ रुपये, तृतीय क्रमांकाला ३३३३ रुपये, तर उत्तेजनार्थ २२२२ रुपये अशी पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.
