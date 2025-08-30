महिला पोलीस कॉन्स्टेबलची तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी घेत आत्महत्या!
महिला पोलीस कॉन्स्टेबलची आत्महत्या!
बदलापूर, ता. ३० (बातमीदार) : मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागात कार्यरत असलेल्या एका महिला पोलिस कॉन्स्टेबलने बदलापूर येथे आत्महत्या केली आहे. ही धक्कादायक घटना २९ ऑगस्टच्या रात्री घडली. बदलापूर पश्चिमेकडील वेदांत नक्षत्र इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरूनत्यांनी उडी मारल्याची माहिती समोर आली आहे. महिलेची हत्या आहे की आत्महत्या? याचा अधिक तपास बदलापूर पश्चिम पोलिसांकडून सुरू आहे.
श्रावणी वारिंगे (वय ३७) असे या मृत पोलिस कॉन्स्टेबलचे नाव आहे. ड्युटीवरून घरी परतल्यानंतर रात्री ११.३० च्या सुमारास त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. त्यांच्या आत्महत्येमागील कारण कौटुंबिक वाद असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. सध्या पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करत या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, वारिंगे यांच्या कुटुंबीयांच्या घरातून अद्याप कोणतीही तक्रार दखल केली नसल्याचे बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक किशोर शिंदे यांनी दिली आहे.
