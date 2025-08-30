विसर्जनानंतर निर्माल्यापासून खतनिर्मिती होणार
विरार ता. ३० (बातमीदार) : गणेशोत्सवाला सुरुवात होऊन काल दीड दिवसाच्या गणपतीचे विसर्जन करण्यात आले. विसर्जनाठिकाणी पालिकेने निर्माल्य गोळा करण्यासाठी खास व्यवस्था केली होती. या निर्माल्यापासून खत निर्मिती करण्यात येणार आहे. दीड दिवसाच्या गणपतीच्या विसर्जनाप्रमाणेच येत्या दहा दिवसात होणाऱ्या गणपती विसर्जना वेळीही निर्माल्य गोळा करण्यात येणार असून, महिला बचत गटांच्या सहकार्याने खताची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
वसई विरार महापालिकेने मागील दोन वर्षांपासून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर दिला आहे. कृत्रिम तलाव, मूर्तिदान संकल्पना या पाठोपाठ आता गणेशोत्सवाच्या दरम्यान पुजेसाठी म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या हार फुलांचे निर्माल्य गोळा करून त्यापासून खतनिर्मिती करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
शहरात गणेशोत्सव काळात विसर्जनादरम्यान मोठ्या प्रमाणात हारफुले, केळीचे खांब व इतर साहित्य असे निर्माल्य तयार होत असते. हे निर्माल्य नागरिक तलवात, समुद्रात, नदी आणि खाडी अशा ठिकाणी टाकून देतात. काही वेळा या निर्माल्यात प्लास्टिकच्या पिशव्या व इतर साहित्य सुद्धा टाकले जाते. हेच निर्माल्य पाण्यात कुजून पाणी प्रदूषित होत असते. त्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लागावी यासाठी या निर्माल्याचे संकलन केले जाणार आहे. शहरात १०५ ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या कृत्रिम तलावाच्या ठिकाणी, सार्वजनिक गणेश मंडळे अशा ठिकाणी हे निर्माल्य संकलित केले जाणार असल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी सुद्धा तयार होणारे निर्माल्य हे पाण्यात न टाकता थेट निर्माल्य कलशात टाकावे असे आवाहन पालिकेने नागरिकांना केले आहे.
