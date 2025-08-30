उल्हासनगरातील गोळीबार प्रकरणी सर्व ५ आरोपी अटकेत

उल्हासनगरातील गोळीबारप्रकरणी सर्व आरोपींना अटक
उल्हासनगर, ता. ३० (बातमीदार) : उल्हासनगरमध्ये बहिणीशी प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून मेहुण्यावर गोळीबार आणि त्याच्या मित्रावर चाकूहल्ला केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सर्व पाच आरोपींना अटक केली आहे. हिललाइन पोलिसांनी ही कामगिरी केली आहे.
गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी (ता. २७) रात्री साईनाथनगर येथे धीरज विठ्ठले आणि त्याचा मित्र योगेश मिश्रा ऊर्फ बबड्या बसलेले होते. त्याच वेळी मोनू शेख आणि त्याच्या साथीदारांनी धीरजवर चाकूहल्ला केला, तर योगेशच्या छातीवर गोळी झाडली. योगेशने दोन वर्षांपूर्वी मोनूच्या बहिणीसोबत प्रेमविवाह केला होता, याच रागातून मोनूने हे कृत्य केले.
या घटनेनंतर धीरजने हिललाइन पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमी योगेशला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण शाखेने लगेच जुनैद शेख याला अटक केली. त्यानंतर पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त शैलेश काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप शिवले व सिद्धेश्वर कैलासे यांच्या पथकाने फरार असलेले मोनू अलीहसन शेख, इक्बाल वकील शेख, अभिमन्यू पटेल यांच्यासह पाच जणांना अटक केली.
