मूर्ती विसर्जनासाठी भाविकांची खाडी, तलावांना पसंती
ठाणे शहर, ता. ३० (बातमीदार) ः यंदा ठाणे महापालिकेची पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची संकल्पना फसल्याचे चित्र दीड दिवसांच्या गणपती मूर्तीच्या वेळेस दिसून आले आहे. सहा फुटापेक्षा कमी उंचीच्या मुर्तींचा विसर्जनाकरिता ठाणे पालिकेने तयार केलेल्या कृत्रिम तलावाकडे अनेक भाविकांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले आहे. पालिकेच्या आवाहनाला फाटा देत भाविकांनी विसर्जनासाठी थेट खाडी आणि तलाव गाठले होते.
उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार पीओपी मुर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. मंडळाने नुकतेच ठाणे पालिकेला देखील याबाबतचे पत्र पाठवून विसर्जनाच्या नियमावली दिली. मात्र, हे नियम भाविकांपर्यंत म्हणाव्या त्या पद्धतीने पोहचल्या नसल्याचे दीड दिवसांच्या गणपती विसर्जनामधून दिसून आले आहे. त्यामुळे ठाणे पालिकेने लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून तयार केलेल्या कृत्रिम तलावाला मिळालेल्या कमी प्रतिसादामुळे अपयश आल्याचे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे. बहुतांश भाविकांकडून देखील पर्यावरणाची काळजी घेतली गेल्याचे दिसले नाही.
मुख्यमंत्र्यांना पत्र
अनेकांनी खाडी आणि तलावांमध्ये पीओपीच्या मुर्तींचे विसर्जन केल्यामुळे खाडी, तलावातील जैवविविधतेला नुकसान पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत पर्यावरण अभ्यासात डॉ. प्रशांत सिनकर यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पर्यावरण वाचण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची महापालिकांना कटाक्षाने अंमलबजावणी करायला लावा, असे पत्र पाठवले आहे.
भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का न लावता, पर्यावरण आणि खाडी वाचवण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडली पाहिजे. अन्यथा पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास कमी करता येणार नाही. पालिकेने केवळ कृत्रिम तलाव निर्माण करून चालणार नाही, तर त्याकरिता लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
- डॉ. प्रशांत रविंद्र सिनकर, पर्यावरण अभ्यासक
