...तर आपल्या पक्षाला नक्कीच यश मिळेल : राज ठाकरे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : मतदार यादीत घोटाळे करून ते निवडणुका जिंकत आहेत. त्यामुळे २०१४ नंतर आपल्याली निवडणुकीत अपयश आले. आता मतदार याद्यांवर बारीक लक्ष दिले तर आपल्या पक्षाला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी शनिवारी (ता. ३०) ठाण्यात कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना व्यक्त केला. तसेच मतदार याद्यांमध्ये दुबार, बोगस मतदारांची नावे नाहीत ना तसेच आपल्या परिचित व्यक्तींची नावे मतदार यादीत आहेत का, याचा बारकाईने अभ्यास करा, असा सल्लादेखील त्यांनी या वेळी दिला.
राज ठाकरे यांनी शनिवारी ठाण्यातील शहराध्यक्ष ते उपशाखा अध्यक्षापर्यंतच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असे आदेश दिले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रारूप प्रभागरचना तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशातच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ठाण्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना केल्या. तसेच समाजमाध्यमांचा वापर पक्षाची ध्येय-धोरणे पोहोचविण्यासाठी कसा केला पाहिजे, याविषयी राज ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना कानमंत्र दिला. हुशार आणि अभ्यासू व्यक्तींची बीएलए म्हणून नेमणूक करा आणि त्यांच्यामार्फत याद्यांवर बारकाईने लक्ष द्या, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
आरक्षणाबाबत शिंदेंना विचारा
मराठा विरुद्ध ओबीसी या आरक्षणावरील घडामोडींबाबत प्रसारमाध्यमांनी विचारले असता, मी याचे उत्तर देऊ शकणार नाही. एकनाथ शिंदे तुमच्यासमोर येतील, तेव्हा तुम्ही हे त्यांनाच विचारा. आरक्षणाबाबतची माझी भूमिका सर्वांना माहिती आहे. ते सगळे आता जुने झाले; मात्र सध्याच्या घटनांवर केवळ एकनाथ शिंदे हेच बोलू शकतात. मागच्या वेळेस एकनाथ शिंदे हेच नवी मुंबईला गेले होते ना? त्यांनी नवी मुंबईत जाऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला, असे सांगितले जात होते. मग मराठा आंदोलक परत का आले, या सर्व गोष्टींची उत्तरे केवळ एकनाथ शिंदेच देऊ शकतात, असे सांगत त्यांनी मराठा आंदोलनावर अधिक बोलणे टाळले.
