तीन हजार मराठा बांधवांना सकाळचा नाष्टा दिव्यातून
धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान संस्थेचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः मुंबईच्या आझाद मैदानात शुक्रवार (ता. २९)पासून मराठा बांधवांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबईत दाखल झालेल्या मराठा बांधवांसाठी ठाण्याच्या दिवा शहरामधील धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते सरसावले आहे. शनिवारी सकाळीच तीन हजार मराठा बांधवांसाठी नाष्टा घेऊन थेट आझाद मैदानात दाखल झाले होते. यावेळी मराठा बांधवांना ही मदत नाही तर ते कर्तव्य. तुमचं आमचं नातं काय.. जय जिजाऊ जय शिवराय, असे ते म्हणाले.
एकीकडे राजकीय कुरघोड्या झाल्या आणि मराठा ओबीसी वाद पेटला. मराठा हे देखील आपलेच बांधव आहेत. खेड्यापाड्यातून आलेले मराठा बांधव, माता, भगिनी यांच्यासाठी मुंबईकर म्हणून प्रत्येक, सामाजिक संघटना, मंडळे, समाजसेवक या सर्वांनी त्यांच्या पाठिशी उभे राहिले पाहिजे. कारण जगातील सर्वात मोठा धर्म माणुसकी आहे. मुंबईमधील नागरिकांना संस्था, मंडळे, सामाजिक संघटना सर्वांनी आपले कर्तव्य समजून आपल्या जनतेच्या पाठी खंबीरपणे उभे रहा. त्यांना कोणतीही अडचण येऊ देऊ नका. मुंबईकर म्हणून आंदोलनकर्त्यांच्या पाठी खंबीरपणे उभे राहूया, असे धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष अमोल केंद्रे यांनी बोलताना स्पष्ट केले.
याप्रसंगी केंद्रे यांच्या माध्यमातून उपाध्यक्ष रामपाल मोरया कार्याध्यक्ष अभय लाल दुबे, सचिव अश्विनी केंद्रे, उप सचिव राजू गुप्ता, अजय गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, श्रध्दा कोल्हे, रणजीत मोरया, जितू प्रजापती, आदित्य भारती आदी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी नाष्ट्याचे वाटप केले. याच दरम्यान मराठा बांधवांनी धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठानच्या टीमचे आभार मानले.
