विक्रमगडमधील दिड दिवसांच्या गणरायांना भावपूर्ण निरोप
विक्रमगड, ता.३० (बातमीदार) : विक्रमगड पोलिस कार्यक्षेत्रातील दिड दिवसांच्या गणरायांना ढोल ताशे, बॅजोच्या गाण्यावरील नृत्ये, गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या उंदिर मामा की जय या घोषणांच्या जोशात हजारो गणेश भक्तांनी आपल्या लाडक्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप दिला.
विक्रमगड तालुक्यातील गाव-पाडयातील अन्दाजे जवळ जवळ २५० ते ३०० दिड दिवसांचे गणरायांचे विसर्जन करण्यांत आले, त्यामध्ये सार्वजनिक व इतर खाजगी घरगुती गणेशमुर्तींचा समावेश असुन विक्रमगड शहरातील गणेशमुर्ती सायंकाळी रात्री ७ वाजेपर्यत गडदे येथील तांबाडी नदीवर विसर्जीत केल्या. तसेच ग्रामीण भागातील नदी-ओहळावर गणेशमूर्ती मोठ्या भक्ती भावाने विसर्जीत करण्यात आल्या. यावेळी पोलिस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला होता. यावेळी पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्याने गणेशभक्तांची तारांबळ उडाली. मात्र पुर्वी गावातील गणपती हे डोक्यावर नदीवर नेण्याची प्रथा होती व ती अजुनही काही भागात चालु आहे. दरम्यान शांततेत व भक्तीमय वातावरणामध्ये दिड दिवसांच्या गणरांयांना गणेशभक्तांनी भावपुर्ण निरोप देण्यात आला.
