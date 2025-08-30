गणेशोत्सव काळात भिवंडीत अवजड वाहनांना बंदी

भिवंडी, ता. ३० (बातमीदार) : शहरात आणि परिसरात गणेशोत्सव शांततेत व उत्साहात सुरू आहे. या काळात दीड दिवसापासून दहा दिवसांपर्यंत सार्वजनिक व खासगी गणेशमूर्तींचे विसर्जन होत असते. विसर्जन मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ठाणे वाहतूक विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
ठाणे शहर वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत भिवंडी शहरातून जाणाऱ्या अवजड वाहनांना प्रवेश बंद करण्याची अधिसूचना काढली आहे. नवी मुंबईकडून मुंब्रा-माणकोलीमार्गे, मुंबईकडून माजीवाडा वाय जंक्शनमार्गे, तसेच बाळकुम नाका, अंजुर फाटामार्गे गुजरातकडे जाणाऱ्या वाहनांना अनुक्रमे गॅमन जंक्शन, कापुरबावडी व बाळकुम नाका येथे प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. तसेच गुजरातकडून येणाऱ्या वाहनांना चिंचोटी नाका, कल्याण नाका या ठिकाणी अडवले जाणार आहे. ही अधिसूचना ३१ ऑगस्ट, २ सप्टेंबर आणि ६ सप्टेंबर (अनंत चतुर्दशी) या दिवशी दुपारी २ वाजल्यापासून विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत लागू राहणार आहे. मात्र ही बंदी पोलिस वाहने, अग्निशमन दलाच्या गाड्या, रुग्णवाहिका, अत्यावश्यक सेवा आणि गणेशमूर्ती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागू होणार नाही. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ही पावले उचलली, तरी ग्रामीण भागातून येणारी अवजड वाहने शहरातील मार्गानेच सोडली जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. अधिसूचनेचा भंग करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी गणेशभक्तांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.