भिवंडीत विसर्जनादरम्यान गोंधळ
भिवंडी, ता. ३० (बातमीदार) : भिवंडीत दीड दिवसाच्या गणेशमूर्ती विसर्जनावेळी महापालिकेच्या व्यवस्थेचे वास्तव उघड झाले. सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली १८ लाख रुपयांचा करार करून कृत्रिम तलाव उभारले आहे; मात्र ते पाण्याविना कोरडे राहिल्याने भाविकांना थेट नदीच्या खोल पाण्यात उतरावे लागले. यामुळे वऱ्हाळादेवी तलाव घाटावर दोन भाविक बुडताना थोडक्यात बचावले.
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने पाच विभाग क्षेत्रांत १२ कृत्रिम तलाव उभारले होते. परंतु नदीनाका, शिवाजी चौक आणि वऱ्हाळा तलाव घाट येथील कृत्रिम तलाव कोरडेच आढळले. एवढा खर्च करूनही पाणी न भरल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त अनमोल सागर यांनी सर्व व्यवस्था १०० टक्के पूर्ण असल्याचा दावा केला होता. मात्र, तलावांवर जीवरक्षक पथक वा गर्दी नियंत्रण यंत्रणाही नव्हती.
तलावावरील गोंधळ इतका वाढला की, रात्री उशिरा विसर्जन थांबवावे लागले. दीड दिवसाला अशी परिस्थिती असताना अकराव्या दिवशी होणाऱ्या प्रचंड गर्दीत गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. या निष्काळजीमुळे भाविकांच्या जीवाशी खेळ होत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, सर्व कृत्रिम तलाव पाण्याने भरावेत आणि सुरक्षा यंत्रणा सज्ज करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. येणाऱ्या पाचव्या व अकराव्या दिवशी पोलिस व महापालिकेने ठोस उपाययोजना केल्या नाही, तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.
