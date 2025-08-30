उर्से गावात ‘एक गाव एक गणपती’
उर्से गावात ‘एक गाव एक गणपती’
५३ वर्षांची परंपरा कायम; पर्यावरणपूरक साहित्यापासून आकर्षक सजावट
कासा, ता.३० (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील उर्से गावात ५३ वर्षांपासून ‘एक गाव एक गणपती’ ही परंपरा अविरतपणे सुरू असून, एकोप्याचे दर्शन घडवणारा हा गणेशोत्सव आजही ग्रामस्थांच्या एकतेचा प्रतीक ठरतो.
१९७३ साली गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. त्यानंतर घराघरात गणपती न बसवता संपूर्ण गाव एकत्र येऊन केवळ एकच गणपती साजरा करण्याची प्रथा रुजली. २०२३ मध्ये सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त उर्से गावच्या धनंजय कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाला पालघर जिल्हा पोलीस दलाकडून ‘गणराया पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले. दरवर्षी मंडळाकडून एखाद्या ज्वलंत सामाजिक विषयावर आकर्षक देखावा साकारून नागरिकांचे प्रबोधन केले जाते. यंदा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या विषयावर आधारित देखावा उभारण्यात आला असून तो विशेष आकर्षण ठरत आहे.
गणेशोत्सव आणि गौरीगणपती निमित्त गावात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेळ तसेच पारंपरिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. विशेष म्हणजे गावातील तरुण मंडळीच स्वतः पुढाकार घेऊन मंडप आणि आरास तयार करतात. पर्यावरणपूरक साहित्य लाकूड, कागद, बांबू, नारळाच्या पात्या, लाकडाचा भुसा, कापूस इत्यादींचा वापर करून आकर्षक सजावट केली जाते. गावात गणेशोत्सवाबरोबरच इतर सर्व सण देखील याच पद्धतीने एकत्र येऊन साजरे केले जातात. ‘एक गाव एक गणपती’ या संकल्पनेमुळे गावात बंधुभाव, एकोपा आणि सामाजिक ऐक्य वृद्धिंगत होत असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.