जूचंद्र ह्या कलाकारांच्या गावात गणेशोत्सवाची धूम
चलचित्र आणि देखावे पाहण्यासाठी होते गर्दी
विरार ता.३० (बातमीदार) : वसई तालुक्यातील जूचंद्र हे गाव कलाकारांचे गाव म्हणून ओळखले जाते. या गावातील रांगोळी क्लाकर्नी आपली कला सातासमुद्रा पार नेली आहे. त्याच बरोबर गावात अनेक नाट्य कलाकार, भजनी मंडळे असल्याने हे गाव कलाकारांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. या गावात गणपतीच्या वेळी सुंदर देखावे आणि चलचित्रे साकारली जातात. त्यातून अनेक सामाजिक संदेश दिले जातात. यावेळी हि याठिकाणी साकारलेले देखावे आणि चलचित्र बघण्यासाठी भाविकांची गर्दी पाहावयास मिळत आहे.
सध्याच्या ह्याच ज्वलंत विषयावर भाष्य करणार असं हे चलचित्र साकारलं आहे.त्याच प्रमाणे केदारनाथ पाटील यांच्या घरची गणेश मुर्ती. फेटा, सदरा, धोती या खास वेषभुषेत विराजमान होणारी ही पारंपारीक मुर्ती या पाटील परिवाराला ज्ञात असलेल्या मागच्या चार ते अधिक पिढ्यांपासून या परीवारात स्थापित केली जात आहे. पुर्ण पाटील परिवार एकत्र येऊन हा उत्सव साजरा करीत आहेत. पुर्वी यांच्या घरी गणपतीसाठी सजावट म्हणून दरवर्षी चलचित्र साकार केलं जात होतं जे बघायला दुरदुर वरून भाविक येत असत . सध्या या परिवारातर्फे चाॅकलेट, बिस्कीट्स, कागद, पुठ्ठा अशा विविध माध्यमातून साकारलेले यांचे मखर खास आकर्षण ठरत आहेत. स्व.चंद्रशेखर सदानंद म्हात्रे यांच्या घरी नयन चंद्रशेखर म्हाञे यांनी गणपती देखाव्या झाला महार पंढरीनाथ चित्रपट मधील सीन निजरुप दाखवा हो. हा देखावा साकारला आहे. हे देखावे आणि चलचित्र बघण्यासाठी सद्या मोठी गर्दी होत आहे.
*- श्री. संदीप पंडित *
