पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबियांना मदत करत विजय तरुण मंडळाची सामाजिक बांधिलकी
पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांना मदत
विजय तरुण मंडळाची सामाजिक बांधिलकी
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : चार महिन्यांपूर्वी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात डोंबिवलीतील तीन व्यक्ती मृत्युमुखी पडले. यामुळे लेले, जोशी व मोने कुटुंबावर दुःखाचे सावट पसरले. सर्वजण गणेशोत्सव सणाचा आनंद साजरा करीत असताना कल्याणमधील विजय तरुण मंडळांनी त्यांच्या दुःखात सहभागी होऊन धीर दिला.
विजय तरुण मंडळाचे प्रमुख विश्र्वस्त शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते विजय साळवी, मंडळाचे अध्यक्ष नदिम आगा, विश्र्वस्त भिकू बारस्कर, भागवत बैसाने, मारुती नागरे मंडळाचे पदाधिकारी सुभाष जगताप, विनोद पवार, वैभव चव्हाण व इतर पदाधिकारी व सभासद हजर होते.
कल्याणमधील विजय तरुण मंडळाचा यंदा ६२वा सार्वजनिक गणेशोत्सव असून पहलगाम दहशतवादी हल्ला या विषयावर आधारित सजावट साकारण्यात आली आहे. मंडळाचे विश्वस्त, पदाधिकारी व महत्त्वाच्या व्यक्ती डोंबिवली येथील त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्या कुटुंबाचा सन्मान करून त्यांना प्रणाम केला. शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह व प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा धनादेश एकूण ७५ हजार रुपये देऊन त्या तिन्ही कुटुंबांचा सन्मान केला असल्याचे विजय तरुण मंडळाचे विश्वस्त विजय साळवी यांनी सांगितले.
पहलगामच्या त्या हल्ल्यात डोंबिवलीतील तीन कुटुंबांवर आघात झाला. यामध्ये ध्रुव जोशी, अनुष्का मोने, हर्षल लेले या कुटुंबांवर मोठे दुःख व संकट आले. त्या कुटुंबांनी प्रसंगात स्वतःला सांभाळत एका आत्मविश्वासाने तोंड दिले. त्यांचा मृत्यू हा राष्ट्रासाठी एक बलिदान असून त्यांच्या कुटुंबाने राष्ट्राभिमान जागृत केला. त्या त्यांच्या त्यागाला प्रणाम करण्यासाठी विजय तरुण मंडळाने त्या तिन्ही कुटुंबांचा एक आदरयुक्त सन्मान केला.
