केडीएमसीने २५लोकसेवाची कालमर्यादा केली कमी.
लोकसेवांची कालमर्यादा कमी
नागरिकांना सेवा जलद गतीने उपलब्ध होणे सुलभ होणार
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्काच्या अध्यादेशानुसार एकूण ११४ सेवा कल्याण डोंबिवली पालिकेने अधिसूचित केल्या आहेत. या लोकसेवा जलद गतीने अर्जदारांना उपलब्ध करून देता याव्यात, या उद्देशाने कालमर्यादा कमी करण्यात आली आहे.
यामध्ये दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे, वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे, जलनि:सारण जोडणी देणे, अग्निशमन अंतिम नाहरकत दाखला देणे (पालिकेकरिता), पुन्हा कर आकारणी, रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट मिळणे, स्वयंमूल्यांकन, तात्पुरती/कायस्वरूपी नळजोडणी खंडित करणे, पुन्हा जोडणी करणे, प्लंबर परवाना नूतनीकरण करणे, परवान्याचे नूतनीकरण, परवाना हस्तांतरण, परवाना रद्द करणे, कालबाह्य परवान्यासाठी नूतनीकरण सूचना या सेवांची कालमर्यादा १५ दिवसांवरून १२ दिवस करण्यात आली आहे.
नळजोडणी देणे, परवाना दुय्यम प्रत, फेरीवाले नोंदणी प्रमाणपत्र देणे या सेवांची विहित कालमर्यादा १५ दिवसांवरून सात दिवस करण्यात आली आहे. तर व्यवसाय परवाना स्वयंनूतनीकरण या सेवेची विहित कालमर्यादा १५ दिवसांवरून १० दिवस करण्यात आली आहे. रस्ता खोदाई परवाना देणे, राज्य खाद्य परवान्याकरिता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नाहरकत दाखला, खाद्य नोंदणी प्रमाणपत्राकरिता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आरोग्यविषयक नाहरकत दाखला या सेवांची कालमर्यादा ३० दिवसांवरून १२ दिवस करण्यात आली आहे.
शुश्रूषागृह परवान्याचे नूतनीकरण, लॉजिंग हाउस परवान्याचे नूतनीकरण, मंगल कार्यालय/सभागृह वगैरे परवान्याचे नूतनीकरण या सेवांची कालमर्यादा ३० दिवसांवरून १५ दिवस करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पाणी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र या सेवेची कालमर्यादा ३० दिवसांवरून सात दिवस करण्यात आली आहे. या सेवांचा कालावधी शासनाने शासन निर्णयाद्वारे कमी केल्यामुळे नागरिकांना सेवा जलद गतीने उपलब्ध होणार आहे.
