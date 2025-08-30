विसर्जन मिरवणुकीत दिसून आली संस्कृती आणि परंपरेची झलक
सुदामा कुंजमध्ये पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव
कल्याण (वार्ताहर) : गणेशोत्सवादरम्यान पर्यावरणाची हानी होऊ नये, या उद्देशाने पिसावलीच्या सुदामा कुंजमध्ये पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला. समाज उद्धार समितीचे संचालक बबन चौबे आणि डॉ. जे. पी. शुक्ला यांच्या निवासस्थानी मातीपासून बनवलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. मूर्तीला पर्यावरणपूरक वस्तूंनी सजवण्यात आले. दीड दिवस सुदामा कुंजमध्ये गणेशाला विराजमान करण्यात आले. जीआरसी शाळेच्या प्रांगणात पाण्याने भरलेल्या टाकीमध्ये मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले. त्यानंतर डॉ. शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी गणपती बाप्पाकडे प्रार्थना केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.