वाहनभत्ता वाटप अंतर्गत सिडको तिजोरी लूट अभियान
वाहन भत्ता वाटपाअंतर्गत सिडको तिजोरी लूट अभियान
१३४ अधिकाऱ्यांवर दरमहा ४३ लाखांची उधळपट्टी
नवी मुंबई, ता. ३० (वार्ताहर) : सिडकोतील १३४ अधिकाऱ्यांवर वाहन भत्त्याच्या नावाखाली दरमहिन्याला सुमारे ४३ लाख रुपये खर्च होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सजग नागरिक मंचने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) मिळवलेल्या कागदपत्रांमधून ही बाब उघड झाली आहे. अनेक अधिकारी प्रत्यक्ष कामासाठी बाहेर जात नसताना तसेच सार्वजनिक वाहतूक वापरत असतानाही त्यांना मोठ्या प्रमाणात हा भत्ता दिला जात आहे. यामुळे सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप होत आहे.
सिडको प्रशासनाने वाहन भत्ता दिल्याने खर्चात बचत होत असल्याचा दावा केला असला, तरी कोणत्याही पुराव्याशिवाय हा भत्ता दिला जात असल्याने हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे सजग नागरिक मंचने म्हटले आहे. सजग नागरिक मंचचे पदाधिकारी सुधीर दाणी यांनी या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही लूट थांबवली नाही तर जनतेचा सिडकोवरील विश्वास उडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी सिडको अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
असा आहे खर्च
सिडकोतील १८ अधिकाऱ्यांवर प्रतिमहिना ४० हजार रुपये याप्रमाणे सात लाख २० हजार रुपये, तर १०६ अधिकाऱ्यांवर प्रतिमहिना ३१ हजार २५० रुपये याप्रमाणे ३३ लाख १२ हजार ५०० रुपये आणि १० अधिकाऱ्यांना प्रतिमहिना २५ हजार रुपये याप्रमाणे दोन लाख ५० हजार रुपये असे एकूण १३४ अधिकाऱ्यांवर ४२ लाख ८२ हजार ५०० रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर वर्षभरात सुमारे पाच कोटी १४ लाख रुपये फक्त वाहन भत्त्यासाठी खर्च होतात.
जनतेच्या पैशाची लूट
सिडकोतील १३४ अधिकाऱ्यांवर दरमहिन्याला एकूण ४२.८२ लाख रुपये खर्च केले जातात. याचा वार्षिक खर्च पाच कोटी १४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सजग नागरिक मंचच्या म्हणण्यानुसार, अनेक अधिकारी जे प्रत्यक्ष कामासाठी बाहेर जात नाहीत, त्यांनाही हा भत्ता दिला जात आहे. यामुळे जनतेच्या पैशाची लूट होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वाहन भत्ता देताना संबंधित अधिकारी खरोखरच वाहन वापरतो की नाही, याची कोणतीही पडताळणी सिडकोकडून केली जात नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
