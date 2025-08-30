अंबरनाथमधील गृहसंकुलातील फ्लॅटला आग
अंबरनाथमधील सदनिकेत आग
गृहसंकुलातील रहिवाशांच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला
अंबरनाथ, ता. ३० (वार्ताहर) : अंबरनाथ पूर्वेकडील मे फ्लॉवर गृहसंकुलातील मेश खेमानी यांच्या सदनिकेत दुपारी अचानक आग लागल्याची घटना घडली. फ्रीजच्या कॉम्प्रेसरला आग लागल्याने इतरत्र असलेल्या वस्तूही जळून खाक झाल्या; मात्र रहिवाशांनी तातडीने केलेल्या उपाययोजनांमुळे मोठा अनर्थ टळला.
घटनेची माहिती तत्काळ अग्निशमन दलाला देण्यात आली; परंतु अग्निशमन दलाचे जवान पोहोचण्याआधीच, घरमालक आणि शेजारील रहिवाशांनी तत्काळ पाणी आणि अग्निशमन यंत्रांचा वापर करून आग विझवली. त्यांच्या या प्रसंगावधानामुळे आगीवर नियंत्रण मिळवता आले. या आगीत घरातील काही वस्तू जळून खाक झाल्या असून कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.