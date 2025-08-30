महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकवण्याची रणनीती
उल्हासनगर, ता. ३० (बातमीदार) : पक्षात नवी उमेद निर्माण करून पदाधिकाऱ्यांत कामाचा हुरूप वाढवण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी उल्हासनगर जिल्हा कार्यकारिणीची घोषणा केली आहे. या कार्यकारिणीत सहा सरचिटणीस, १२ उपाध्यक्ष, ९ चिटणीस, ७१ सदस्य आणि चार मोर्चा अध्यक्षांचा समावेश आहे. खजिनदारपदाची जबाबदारी माजी स्थायी समिती सभापती प्रकाश माखीजा यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
सरचिटणीस पदावर विनोद गोवाणी, अर्चना करणकाळे, लकी नाथानी, अमर लुंड, अमित वाधवा आणि दीपक छतलाणी यांची निवड झाली आहे. उपाध्यक्ष पदावर संजय रामराख्याणी, विकास गुर्जर, सुभाष तानवडे, दिनेश जावरानी, अविनाश पंजाबी, विकी मेगवानी, महेश देशमुख, मनोज पाटील, राम (चार्ली) पारवानी, सुभाष तिवारी, होम नारायण वर्मा आणि सिंधु शर्मा यांचा समावेश आहे. तर चिटणीस पदावर सुनील राणा, काजल मूलचंदानी, रजनी विलास मिसाळ, चरण थोरात, हितेश हरेश कृष्णानी, चंद्रशेखर यादव, एस. ब्रमेश राव, सुरेश पारेमल आणि राजेश अमरनानी यांची निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय, गुरदीपसिंग अजितसिंग लबाणा यांची युवा मोर्चा अध्यक्ष, मंगला चांडा यांची महिला मोर्चा अध्यक्ष, लीलाधर भुकंन भावसार यांची ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष आणि विशाल खंडारे यांची एस.सी. मोर्चा अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे.
केंद्र आणि राज्यात भाजपच्या महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काम सुरू आहे. त्याच धर्तीवर उल्हासनगरातही भाजपची सत्ता आणून महानगरपालिकेवर झेंडा फडकवण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. जनमानसात लोकप्रिय आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांचा कार्यकारिणीत समावेश करून नागरिकांच्या मदतीस तत्पर राहावे, त्यांचे प्रश्न सोडवावेत आणि जनसंपर्क वाढवावा, अशा सूचना प्रदेश नेतृत्वाकडून देण्यात आल्याचे जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी सांगितले.
