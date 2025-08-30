पश्चिम रेल्वेवर बोईसर डहाणू दरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड
बोईसर-डहाणूदरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड
पश्चिम रेल्वेसेवा विस्कळित; प्रवाशांची गैरसोय
पालघर, ता. ३० : पश्चिम रेल्वेच्या बोईसर आणि वाणगाव स्थानकादरम्यान शनिवारी (ता. ३०) संध्याकाळी सव्वासातच्या सुमारास ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे गुजरात आणि मुंबईकडे जाणारी रेल्वेसेवा विस्कळित झाली. यामुळे अनेक गाड्या पालघर, केळवे, सफाळे आणि विरार स्थानकावर थांबवण्यात आल्या होत्या.
या बिघाडामुळे प्रवाशांना सुमारे एक तासाहून अधिक काळ गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. पालघर स्थानकावर गांधीधाम एक्स्प्रेस आणि फ्लाइंग राणी एक्स्प्रेस थांबवण्यात आल्या होत्या. पश्चिम रेल्वेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तांत्रिक पथक घटनास्थळी पोहोचले असून लवकरच दुरुस्ती करून रेल्वेसेवा पूर्ववत होईल. तर मुंबईकडील वाहतूक सुरळीत सुरु ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
संध्याकाळी सव्वा सात वाजता ओव्हरहेड यंत्रणेत बिघाड झाला होता. मात्र साडे आठ वाजेपर्यंत कोणतीच यंत्रणा पोचली नसल्याचे सांगितले जात होते. तब्बल एक तासापेक्षा जास्त काळ प्रवासी वर्गाला गैरसोयींना सामोरे जावे लागले. रेल्वेस्थानकावर रेल्वे प्रशासनही प्रवाशांना योग्य व बिघाड कधी दुरुस्त होईल, याची उत्तरे देऊ शकले नाहीत. पालघर रेल्वेस्थानकावर थांबलेल्या गाड्या तब्बल एक तास उशिराने धावतील, अशी शक्यता असलेली उद्घोषणा रेल्वेस्थानकावर केली जात होती; मात्र प्रत्यक्षात रेल्वेसेवा कधी सुरू होईल, याबाबत रेल्वे प्रशासन निरुत्तरच राहिले.
तीन महिन्यांत दुसऱ्यांदा बिघाड
गेल्या तीन महिन्यांत पालघर रेल्वेलाइनवर ओव्हरहेड यंत्रणेत बिघाड होण्याची ही दुसरी घटना आहे. जून महिन्यातही अशीच घटना घडली होती, त्या वेळी प्रवाशांना सात ते आठ तास खोळंबा सहन करावा लागला होता.
