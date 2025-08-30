गणेश दर्शनात शैक्षणिक साहित्यांची भेट
अंबरनाथ, ता. ३० (बातमीदार) : घरगुती गणेश दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी पेढे, हार, फुले याऐवजी शैक्षणिक साहित्य आणावे, असे आवाहन तीतीक्षा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा पायल कबरे यांनी केले होते. या आवाहनाला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत जमा झालेले साहित्य वीटभट्टीवरील मजुरांच्या मुलांना वितरित करण्यात आले.
अंबरनाथच्या माजी नगराध्यक्षा पूर्णिमा कबरे यांनी त्यांच्या घरी गणपती आणण्याची परंपरा सुरू केली होती. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे आकस्मिक निधन झाले. त्यांची मुलगी पायल कबरे, भाजपाच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाच्या प्रदेश प्रभारी आहेत. यंदाही त्यांच्या निवासस्थानी दीड दिवसाचा गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला. गणेश दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी पायल कबरे यांच्या आवाहनानुसार वह्या, पुस्तके, चित्रकलेचे साहित्य आणले. रोटेरियन पराग सुळे, सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन थाटे, प्रतीक काचा, प्रफुल्ल केदारे आदींनी या उपक्रमाला सहकार्य केले. फाउंडेशनच्या माध्यमातून जमा झालेले साहित्य वीटभट्टीवरील विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आले. यापूर्वीही कबरे यांनी अंबरनाथ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये छोट्या ग्रंथालयांची उभारणी व शाळांची रंगरंगोटी करून शैक्षणिक विकासासाठी योगदान दिले आहे.
