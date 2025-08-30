डाकिवली पुलावर खड्ड्यात अडकून रिक्षा टेम्पो पलटी

डाकिवली पुलावर खड्ड्यात अडकून टेम्पो पलटी
वाडा, ता. ३० (बातमीदार) : भिवंडी- वाडा- मनोर या रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून त्यामुळे लहान-मोठे अपघात होऊन अनेक वाहनचालकांना आपला जीव गमवावा लागतो आहे. तसेच अनेक जण जायबंदी झाले आहेत; मात्र रस्त्याकडे प्रशासन डोळेझाक करीत असल्याने या मार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच आहे.
अशातच शुक्रवारी (ता. २९) सायंकाळच्या सुमारास डाकिवली फाटा येथील पुलावर पडलेल्या खड्ड्यात अडकून एक टेम्पो पलटी झाल्याने वाहनाचे नुकसान झाले आहे. वाहनचालकांच्या मदतीने हा टेम्पो खड्ड्यातून बाहेर काढण्यात आला. दरम्यान, काही वेळ या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
भिवंडी- वाडा- मनोर हा ६४ किलोमीटर अंतराचा रस्ता जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांनी उखडला गेला आहे. रस्त्यावर गुडघाभर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे येथे वाहन चालविणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. खराब रस्त्यामुळे वाहनांचे नुकसान होऊन वाहने नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले असून अपघातही रोजच होत आहेत. या खड्डेमय रस्त्याचा त्रास वाहनचालक, प्रवासी व नागरिकांना होत असून ऐन गौरी-गणपतीच्या सणातही नागरिकांना खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या या गलथान कारभाराविरोधात नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत.
