महाराष्ट्राचे वैभव आणि वारकरी संप्रदायाची परंपरा अधोरेखित करणारा देखावा !
युवासेना विधानसभा सचिव दुर्गेश चव्हाण यांची संकल्पना
वैयक्तिक विकास करणारे नको, तर प्रभागाचा विकास करणारे प्रतिनिधित्व लाभो चव्हाण कुटूंबियांचे साकडे
अंबरनाथ, दि. ३० ऑगस्ट
अंबरनाथमध्ये एका घरगुती गणेशोत्सवात प्रतिपंढरपूर व वारकरी यांची परंपरा जोपासणारा गावरान देखावा चव्हाण कुटूंबियांनी साकारला आहे. या देखाव्यातून महाराष्ट्राचे वैभव आणि वारकरी संप्रदायाची परंपरा अधोरेखित करण्यात आली असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत प्रभागाचा विकास करणारे प्रतिनिधित्व शहराला लाभो असे साकडे युवासेना विधानसभा सचिव दुर्गेश चव्हाण यांनी गणेशाला घातले.
अंबरनाथ पूर्व मोहनपूरम येथे युवासेना विधानसभा सचिव दुर्गेश चव्हाण यांनी यंदाच्या घरगुती गणेशोत्सवात प्रतिपंढरपूर व वारकरी संप्रदायाची परंपरा जोपासणारा देखावा साकारला आहे. संतांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्राचे वैभव आणि वारकरी संप्रदायाचे नाते अधोरेखित करणारा हा देखावा भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धा, भक्ती आणि सामाजिक बांधिलकीचा संदेश या देखाव्यातून दिला जात असून, गणेशोत्सवाला अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक स्पर्श लाभला आहे. विशेष म्हणजे, चव्हाण कुटूंबियांनी बाप्पाकडे वैयक्तिक विकास करणारा नको, तर सर्वसामान्य जनतेचा विकास करणारा चेहरा आगामी पालिका निवडणुकीत प्रभागाला लाभो अशी प्रार्थना गणेशाला केली. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून ते गणेशोत्सव साजरा करत असून वेगवेगळे देखावे साकारत असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच यंदा कागद आणि मातीचा वापर करून पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा केला व सर्वांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचा संदेश दिला. दरम्यान सत्यनारायनाच्या पूजेच्या निमित्ताने अनेक राजकिय नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी व नागरिकांनी भेट दिली असून यावेळी कानसई विभाग प्रमुख चंद्रकांत भोईर व माजी नगरसेविका तथा सभापती ज्योत्स्ना भोईर यांनीही गणरायाचे भक्तिभावाने दर्शन घेतले.
नोट:- सोबत फोटो जोडलेले आहे.
