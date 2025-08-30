मनोर हद्दीत दीड दिवसंच्या १७३ गणेश मूर्तीचे विसर्जन
मनोर हद्दीत दीड दिवसाच्या १७३ गणेशमूर्तींचे विसर्जन
पालघर, ता. ३० (बातमीदार) : गणेश चतुर्थीनिमित्त बुधवारी लाडक्या बाप्पाचे मोठ्या उत्साहात घरोघरी आगमन झाले होते.ढोल-ताशे आणि पारंपरिक वाद्याच्या तालावर नाचत गाजत बाप्पाचे स्वागत करण्यात आले. मनोर पोलिस ठाणे हद्दीत यंदा ३३४ घरगुती आणि १५९ सार्वजनिक ठिकाणी गणराय विराजमान झाले आहेत. दरम्यान, गुरुवारी दीड दिवसाच्या गणरायांना भक्तिभावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या घोषणांनी बाप्पाला निरोप देण्यात आला. मनोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत १७३ गणेश मूर्तीचे विसर्जन गणपतींचे विसर्जन करण्यात आले.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी सामाजिक संदेश, आकर्षक देखावे आणि पर्यावरणपूरक सजावटीवर भर दिला आहे. मनोर ग्रामपंचायतीमार्फत दीड दिवसाच्या गणरायाच्या विसर्जनाची व्यवस्था वैतरणा नदीवर करण्यात आली आहे. विसर्जन स्थळावर भाविकांना गैरसोय होऊ नये, यासाठी मनोर-पालघर रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली होती. विसर्जन स्थळी मनोर पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
