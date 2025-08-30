युवाशक्तीने सांसद क्रीडा महोत्सवात सहभागी व्हावे
युवाशक्तीने सांसद क्रीडा महोत्सवात सहभागी व्हावे
खासदार डॉक्टर हेमंत सवरा यांचे आवाहन
पालघर, ता. ३० (बातमीदार) : सांसद क्रीडा महोत्सव २०२५ची नोंदणी संपूर्ण देशात तसेच आपल्या पालघर जिल्ह्यातही सुरू झाली आहे, ही केवळ एका महोत्सवाची सुरुवात नाही तर एका क्रीडा क्रांतीचा शुभारंभ आहे. ही संधी युवावर्गासाठी आहे. हा महोत्सव युवकांना आपली कला व कौशल्य दाखविण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे या क्रीडा महोत्सवात पालघर जिल्ह्यातील सर्व क्रीडाप्रेमी युवा मित्रांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पालघरचे खासदार डॉक्टर हेमंत सवरा यांनी पालघर येथे केले.
सांसद क्रीडा महोत्सव २०२५ची माहिती देण्यासाठी खासदार सवरा यांनी पालघर येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्या वेळी ते पत्रकारांशी संवाद साधताना बोलत होते. ही केवळ महोत्सवाची सुरुवात नाही तर एका क्रीडा क्रांतीचा शुभारंभ आहे. क्रीडा स्पर्धा रविवार (ता. २१) सप्टेंबरला सुरू होणार आहे.
क्रीडा क्षेत्र हे आपल्या आरोग्याचे शिस्तीचे, बंधुत्वाचे आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे. प्रत्येक योग क्रीडा प्रकाराशी जोडला गेला तर त्याचे जीवन निरोगी, अनुशासित होईल आणि भारत क्रीडा क्षेत्रात जगात अग्रगण्य देश बनेल. पालघरची ही पवित्र भूमी जिथे आदिवासी संस्कृती व परंपरेची ऊर्जा प्रभावित होते, ती आता क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. येथील युवाशक्ती आगामी काळात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पालघर व भारताचे नाव उज्ज्वल करेल, असे ते म्हणाले.
