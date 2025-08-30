नेवाळी नाका परिसरात वाहतूक कोंडीने खोळंबा
नेवाळी नाका परिसरात वाहतूक कोंडी
कल्याण-मलंग रोडवरील वाहन चालकासह प्रवाशीही त्रस्त
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : कल्याण मलंग रोडवरील नेवाळी नाका परिसरात शनिवारी (ता. ३०) प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली, ज्यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
बदलापूर बायपास रोड, पनवेल एमआयडीसी आणि कल्याण-मलंगकडे जाणाऱ्या वाहनांची गर्दी या ठिकाणी असते.
अपुरा चौक, अरुंद रस्ते आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे ही कोंडी नेहमीची झाली आहे. ऐन गणेशोत्सव आणि गौराईच्या तयारीत असणाऱ्याना ग्रामस्थांनाही या वाहतूक कोंडीचा फटका सहन करावा लागला.
शनिवारी येथे अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी झाली.ज्यामुळे अंबरनाथ आणि काटई दोन्हीकडून येणाऱ्या रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. काही वाहनचालकांनी चुकीच्या दिशेने वाहने चालवल्यामुळे कोंडीत आणखी भर पडली.
अंबरनाथ-नेवाळी या मार्गीकेवर आधीच विविध ठिकाणी भले मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे येथे तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अंबरनाथ शहराच्या प्रवेशद्वारावरही अशीच काहीशी स्थिती होती. येथेही वाहने वळण घेताना बेशिस्त वाहन चालकांमुळे मोठी कोंडी झाली होती. त्याचा फटका प्रामाणिक वाहनचालकांना बसला.
स्थानिकांचीही मदत
या वाहतूक कोंडीमुळे केवळ २०-२५ मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल दीड ते दोन तास लागले. नेवाळी नाका परिसरातील रस्त्यावर वाहतूक पोलिस वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कार्यरत होते. पंरतु, वाहनांच्या रांगा पाहता, त्यांच्या मदतीला काही ग्रामस्थ मदतीला धावले आणि खोळंबा झालेल्या वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यास मदत केली. या वाहतूक कोंडीच्या खोळंब्यामुळे वाहतूक कोंडीचे ग्रहण संपणार कधी? रस्ते सुस्थितीत होणार कधी? असा संतापजनक सवाल यानिमित्ताने प्रवाशी उपस्थित करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.