मुंबई
सामाजिक उपक्रमांची शतकी वाटचाल
खोपोली, ता. ३१ (बातमीदार)ः खालापूर-खोपोलीत गणेशोत्सव साजरा होत आहे. घरगुती, सार्वजनिक मंडळांनी सामाजिक संदेशांतून समाजप्रबोधन होईल असे देखावे सादर केले आहेत. खोपोलीतील बाल मित्र मंडळानेदेखील शतकी वाटचाल करताना देखाव्यातून समाजप्रबोधन केले आहे.
१९२६ पासूनची दीर्घ परंपरा असलेल्या माजी नगराध्यक्ष दत्ताजी मसुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळाने साकारलेला देखावा यंदाचे आकर्षण ठरत आहे. शतकमहोत्सवी गणेशोत्सव वर्ष साजरे होत आहे. या वर्षी मंडळाने भगवान शंकराची विराट शक्ती सर्वांचे आकर्षण ठरत आहे. या मंडळाने साकारलेल्या देखाव्याला गेल्या वर्षी प्रथम पारितोषिक मिळाले होते.