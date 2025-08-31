जुनी वाहने खरेदी-विक्रीची माहिती अनिवार्य
जुनी वाहने खरेदी-विक्रीची माहिती अनिवार्य
गुन्ह्यांमध्ये वाढत्या वापरामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय
अलिबाग, ता. ३१ (वार्ताहर) ः जिल्ह्यात दहशतवादी कारवाया व गंभीर गुन्ह्यांमध्ये चोरीच्या वाहनांचा वाढता वापर लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी आदेश जारी केला आहे. यापुढे जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका व ग्रामपंचायत हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना वाहनांचा संपूर्ण तपशील स्थानिक पोलिस ठाण्यात नोंदवणे बंधनकारक असणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
पोलिसांच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय सुरू आहे. वाहन दुरुस्तीची दुकाने, लहान गॅरेज तसेच खासगी व्यापाऱ्यांकडून मोटारसायकली व इतर वाहने विक्रीस येत असतात. परंतु या व्यवहाराचा सविस्तर तपशील न ठेवल्याने चोरीच्या वाहनांची देवाणघेवाण वाढत आहे. देशातील विविध दहशतवादी कारवायांमध्ये चोरीच्या मोटारसायकलींचा वापर झाल्याची उदाहरणे नोंदली गेली आहेत. गंभीर गुन्हे उघडकीस आणताना पोलिसांना वाहनांच्या मालकांचा व खरेदीदारांचा तपशील उपलब्ध नसल्याने तपासात अडचणी येतात. त्यामुळे आता यापुढे जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी प्रत्येक सात दिवसांनी स्थानिक पोलिस ठाण्याला व्यवहाराचा तपशील द्यावा लागणार आहे. या तपशिलात वाहन क्रमांक, इंजिन क्रमांक, चेसिस क्रमांक, मूळ मालकाचे नाव, कायमचा व सध्याचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ओळखपत्र, आरसीटीसी बुक यांचा समावेश असणे बंधनकारक राहील. खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्राची माहिती देणेदेखील आवश्यक असणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने घेतला असून, त्यामुळे जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी नियमांचे पालन करावे, असे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी कळविले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.