टिटवाळ्यात संत तुकाराम महाराज वैकुंठ गमनाचा देखावा
टिटवाळ्यात संत तुकाराम महाराज वैकुंठ गमनाचा देखावा
रत्नाकर पाटील यांच्या घरगुती गणेशोत्सवात भक्तिभावाचा उत्सव
टिटवाळा, ता. ३१ (वार्ताहर) : गणेशोत्सवात प्रत्येक घरात, गल्लीबोळात वेगवेगळ्या कल्पक सजावटींची रेलचेल दिसून येते. टिटवाळा येथील रत्नाकर पाटील यांच्या घरगुती गणपती सजावटीने यंदा संपूर्ण गावकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. संत तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन यावर आधारित देखावा उभारला आहे. यातून भक्तिभाव, आध्यात्मिकता आणि सामाजिक संदेश यांचा सुंदर संगम भाविकांना अनुभवायला मिळत आहे.
सजावटीत संत तुकाराम महाराजांचे गरुड वाहनावरील वैकुंठ गमनाचे दर्शन सर्वाधिक आकर्षण ठरत आहे. गरुडवाहनावर विराजमान असलेल्या संत तुकाराम महाराजांच्या मूर्तीभोवती त्यांचे समकालीन समाजजीवनही दाखवले आहे. या प्रसंगाने उपस्थित प्रत्येक भाविकाचे मन भक्तिभावाने ओथंबून जाते. सत्य हेच देव, परोपकार हाच धर्म, नामस्मरण हेच साधन अशा संतवाणींनी सजलेले फलक भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. विठ्ठल-रुक्मिणींच्या मूर्तींनी सजावटीला दिव्यता प्राप्त झाली आहे. याकडे पाहताच भाविकांच्या ओठांवर विठोबा विठोबा जयहरी विठोबा हा गजर आपोआप उमटतो.
भाविकांची गर्दी
टिटवाळा परिसरातील हजारो भाविक याचे दर्शन घेण्यासाठी गर्दी करत आहेत. बाप्पाचे दर्शन घेतल्यानंतर भाविक संतवाणीसमोर थांबून अभंग पठण करतात, हात जोडून संत तुकाराम महाराजांना वंदन करतात. संपूर्ण पंचक्रोशीत रत्नाकर पाटील यांच्या घरगुती गणपती सजावटीत संत तुकाराम महाराजांचा देखावा उभा ठाकला आहे अशा चर्चा रंगल्या आहेत. हा देखावा केवळ डोळ्यांना आनंद देणारा नाही, तर मनाला आत्मिक शांती देणारा ठरत आहे.
