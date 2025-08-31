सायबर वॉरियर्सचे पोलिसांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३१ ः आजच्या डिजिटल युगात सायबर क्राइमच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. सामान्य नागरिकांपासून पोलिस अधिकारीसुद्धा विविध ऑनलाईन फसवणुकीचे बळी पडतात. याच पार्श्वभूमीवर टिळकनगर पोलिस ठाण्यात प्रगती महाविद्यालय आणि क्विक हिल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष सायबर जागरूकता सत्र आयोजित केले होते.
या सत्राचे नेतृत्व प्रगती कॉलेजच्या सायबर वॉरियर्स श्रुति साहू आणि आदर्श उपाध्याय यांनी केले.
यावेळी ॲण्टीफ्रॉड डॉट कॉम या अत्याधुनिक अॅप्लिकेशनची माहिती देण्यात आली. सायबर वॉरियर्सनी हे अॅप पोलिसांच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करून सक्रिय करून दिले. हे अॅप वापरकर्त्यांना फ्रॉड कॉल्स, फसवे मेसेजेस आणि पेमेंट स्कॅम्सपासून सुरक्षित ठेवते, वेळेवर अलर्ट देते व ट्रान्झॅक्शन्स अधिक सुरक्षित करते. अॅप सक्रिय करण्यासाठी सीडब्ल्यू ०८१ हा कोड वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या यशस्वी उपक्रमामध्ये क्विक हिल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अनुपमा काटकर, सहसंचालक अजय शिर्के आणि सक्रीय टीम सदस्य साक्षी लवंगारे, गायत्री केसकर आणि दीपू सिंग यांचे योगदान मोलाचे राहिले. त्यांच्या पाठबळामुळे सायबर सुरक्षेच्या दिशेने हे पाऊल अधिक परिणामकारक ठरले आहे.
