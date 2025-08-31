गौराईने घेतला आरोग्यदायी वसा
उपमुख्यमंत्री निरोगी महिला अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एक हजार ५३८ महिलांची तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ ः ठिकठिकाणी लाडक्या गौराईचे आगमन रविवारी (ता. ३१) झाले असून, तिचे लाड पुरवण्यासाठी लगबग सुरू आहे. अशातच ठाण्यामध्ये उपमुख्यमंत्री निरोगी महिला अभियानाला आतापर्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अभियानांतर्गत गेल्या तीन महिन्यांत ठाणे महापालिकेने घेतलेल्या १० शिबिरांमध्ये एक हजार ५३८ महिलांनी सहभाग घेत निरोगी आरोग्याचा वसा घेतला.
नोकरी, घर, कुटुंब अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना महिला आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. लहानसहान आजार अंगावर काढण्याच्या सवयीमुळे महिलांमध्ये गर्भाशय आणि स्तनाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कुटुंबाची काळजी घेताना थोडा वेळ स्वत:साठी काढून आरोग्यदायी आयुष्याचा विचार करण्यास प्रोत्साहन देणारी उपमुख्यमंत्री निरोगी महिला अभियान ठाणे महापालिकेने सुरू केले आहे. जुलै महिन्यात एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या अभियानाचे उद्घाटन झाले.
रोटरी क्लबच्या सहकार्याने ठाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने पूर्वनियोजन करून टप्प्याटप्प्याने पालिकेच्या सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये महिलांसाठी गर्भाशय निदान करण्याचे शिबिर घेतले. याशिवाय रक्तातील हिमोग्लोबिन, साखरेचे प्रमाण तपासण्यात आले. केवळ तपासण्या नव्हे तर आरोग्यदायी जीवनशैली कशी असावी याचे मार्गदर्शन करणाऱ्या शिबिरांचेही आयोजन करण्यात येत आहे. पालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रसाद पाटील यांच्या नियोजनबद्ध आखणीतून हा उपक्रम राबवला आहे.
गर्भाशय कर्करोगाची तपासणी
गर्भाशय कर्करोगाच्या निदानासाठी आतापर्यंत १० शिबिरांचे आयोजन करून सुमारे एक हजार ५३८ महिलांची तपासणी करण्यात आली. मुंब्य्रात एकाच दिवशी सुमारे २१६ महिलांनी तपासणी केल्याची नोंद आहे. त्यामध्ये २० महिला संशयित आढळल्या असून, पुढील तपासणीसाठी आवश्यक नमुने पाठवल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत एकाही महिलेला कर्करोगाचे निदान झाले नाही.
एक हजार मुलींचे लसीकरण
कर्करोगापासून बचाव करण्यासाठी एचपीव्ही लसीकरणाची मोठी मोहीम पालिकेने हाती घेतली आहे. अत्यंत महागडी असलेली ही लस पालिका मोफत देत आहे. पालिका शाळांमधील एक हजार विद्यार्थिनींचे लसीकरण या उपक्रमांतर्गत करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ९ ते १४ वयोगटातील १५० मुलींचे लसीकरण करण्यात आले आहे. गणपती सुट्टीनंतर उर्वरित विद्यार्थिनींचेही लसीकरण करणार असल्याची माहिती डॉ. प्रसाद पाटील यांनी दिली.
