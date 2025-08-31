उथळसरमध्ये वारली संस्कृतीचा जागर
उथळसरमध्ये वारली संस्कृतीचा जागर
जिव्या सोमा म्हसे यांना मानवंदना
ठाणे, ता. ३१ ः ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याची ओळख ही वारली चित्रशैलीने जगभर पसरली आहे. जिव्या सोमा म्हसे यांनी वारली कलेला जगमान्यता मिळवून दिली. मात्र, काळाच्या ओघामध्ये वारली संस्कृती धूसर होत चालली असून नवीन पिढीला त्याची माहिती व्हावी यासाठी उथळसर येथील गणेशोत्सवात खास वारली परंपरेचा देखावा साकारला आहे. आदिवासींची वारली कला, त्यांचे घर, घरातील साहित्य या देखाव्यात मांडून जिव्या सोमा म्हसे यांना मानवंदना देण्यात आली आहे.
उथळसर येथील महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने गेली ५३ वर्षे सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. दरवर्षी या मंडळाच्या वतीने वैविध्यपूर्ण देखावे तयार करण्यात येत असतात. यंदा या मंडळाने वारली चित्रकलेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी झोपडीचा देखावा साकारला आहे. या झोपडीच्या कुडांवर (कारवीच्या भिंती) नैसर्गिक रंगात चितारलेली चित्रे, झाडे, वन्यजीव यांच्या प्रतिकृती लक्ष वेधून घेत आहेत. विशेष म्हणजे, पूर्वीच्या काळी आदिवासींच्या घरात असलेला प्रकाशासाठीचा टेंभा रात्रीच्या प्रकाशात अधिकच मनमोहक वाटत आहे. हा देखावा बघण्यासाठी भाविकांची रीघ लागली आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एक पेन, एक वही
या मंडळाच्या वतीने आदिवासी पाड्यांमध्ये शैक्षणिक उपक्रम राबविण्याची मोहिम वर्षभर राबविण्यात येत असते. त्याचाच एक भाग म्हणून श्री गणरायाच्या दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांना फळे, फुले, नारळ आणण्याऐवजी एक वही आणि एक पेन घेऊन येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जमा झालेल्या या शैक्षणिक साहित्यात अधिकची भर घालून हे साहित्य आदिवासी पाड्यांतील शाळांमध्ये वितरीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष योगेश भंडारी यांनी दिली.

