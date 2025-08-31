कोपरीकरांना मिळाली पायवाट
कोपरीकरांना मिळाली पायवाट
एसआरएमुळे दीड वर्षे होती बंदः भाजपच्या प्रयत्नांना यश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील (एसआरए) इमारतीच्या बांधकामामुळे ६० वर्षांपूर्वीची पायवाट कोपरीकरांसाठी बंद झाली होती. गेल्या दीड वर्षांपासून गायब झालेली ही पायवाट अखेर स्थानिक भाजप माजी नगरसेवक भरत चव्हाण यांच्या प्रयत्नामुळे खुली झाली आहे. त्यामुळे कोपरीकरांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
कोपरीतील धोबीघाट येथील श्रमसाफल्य सोसायटीजवळचा रस्ता दीड वर्षांपूर्वी एसआरए इमारतीच्या कामासाठी बंद करण्यात आला होता. या कामासाठी सहा महिन्यांची मुदत विकासकाने दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात संथ गतीने एसआरए प्रकल्पाचे काम सुरू असल्यामुळे ग्रामस्थांची पायवाट बंद झाली होती. त्यामुळे त्यांना वळसा घालून जावे लागत होते. शांतीनगर, आनंदनगर, सिद्धार्थनगर, धोबीघाट परिसरातील हजारो नागरिकांना त्याचा फटका बसत होता. विशेषत: याच पायवाटेवरून नागरिकांचा शाळा, मार्केट, मंदिर आणि शेठ लखमीचंद फतीचंद हॉस्पिटलकडे जाण्याचा रस्ता होता. ही पायवाट पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी महिलांनी दिवसभर धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतर या प्रश्नावर भाजपाचे माजी नगरसेवक भरत चव्हाण व भाजयुमोचे प्रदेश सचिव ओमकार चव्हाण यांनी पाठपुरावा केला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपाचे आमदार संजय केळकर, निरंजन डावखरे यांच्या माध्यमातून एसआरए विभागातील अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वय साधला. अखेर या विषयावर काही दिवसांपूर्वी एसआरएचे अधिकारी व संबंधित बिल्डरची बैठक झाली. त्यानंतर संबंधित बिल्डरने पुन्हा पायवाट सुरू करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर आता ही पायवाट सुरू करण्यात आली असल्याने कोपरीकरांचा पायपीट बंद होणार आहे.
दुसरी पायवाट खुली
यापूर्वी कोपरी गावातून बाजारपेठेत येण्यासाठी नागरिकांची वर्षानुवर्षे असलेली पायवाट पुन्हा खुली करण्यात माजी नगरसेवक भरत चव्हाण व ओमकार चव्हाण यांना यश आले होते. यापूर्वी २०२२ मध्ये कोपरीतील आदित्य प्लाझा सोसायटीलगतची पायवाट बंद झाली होती. मात्र, भरत चव्हाण यांनी सोसायटीतील सर्व सदस्य आणि कोपरीतील रहिवाशांची एकत्रित भेट घेऊन तोडगा काढला होता. त्यानंतर ही पायवाट खुली झाली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.