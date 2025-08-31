गणेशोत्सव काळात डास नियंत्रणासाठी औषध फवारणीची मागणी
गणेशोत्सव काळात डास नियंत्रणासाठी औषध फवारणीची मागणी
नेरूळ, ता. ३१ (बातमीदार) ः गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा उत्सव मानला जातो. या काळात शहरात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मंडप उभारले जातात. मंडपांमध्ये दिवस-रात्र सेवक, स्वयंसेवक आणि भाविकांची मोठी गर्दी असते. दरम्यान, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया यांसारख्या डासजन्य आजारांचा धोका अधिक वाढतो. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य वेळी प्रभावी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने महापलिकेने येथील सर्व गणेशोत्सव मंडपांत डास नियंत्रणासाठी औषध फवारणी करण्याची मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
सध्या महापालिकेच्या वतीने धूर फवारणी केली जाते, मात्र केवळ धूर फवारणीवर अवलंबून राहणे पुरेसे नसल्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे मत आहे. धूर फवारणीमुळे फक्त प्रौढ डास मरतात, पण डासांची अंडी आणि अळ्या जिवंत राहतात. त्यामुळे हा उपाय तात्पुरता ठरतो. जागतिक आरोग्य संघटना आणि राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम यांच्या मार्गदर्शनानुसार डास नियंत्रणासाठी आठवड्यात किमान एक-दोन वेळा फवारणी करण्याची शिफारस केली आहे. सार्वजनिक उत्सव काळात मोठी गर्दी होत असल्याने संसर्गाचा धोका वाढतो. म्हणूनच दर दोन-तीन दिवसांनी नियमित औषध फवारणी करणे अत्यावश्यक आहे. फक्त धूर फवारणी पुरेशी नसून अंडी आणि अळ्या नष्ट करणारी औषध फवारणी करणे हा दीर्घकालीन प्रभावी उपाय मानला जातो. मंडप परिसरातील साचलेले पाणी, नाले, गटारे आणि खड्डे ही डासांची उत्पत्ती होण्याची ठिकाणे आहेत. या ठिकाणी औषध फवारणी केल्याशिवाय डासांवर प्रभावी नियंत्रण मिळणार नाही. याबाबत शिवसेना (ठाकरे गट)चे उपशहरप्रमुख समीर बागवान यांनी वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.