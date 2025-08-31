कल्याणमधील मराठा समाजाचे मुंबईत अन्नछत्र
मराठा आंदोलकांसाठी जेवणाची सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३१ ः मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. या बांधवांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून ठाणे आणि कल्याणमधील मराठा बांधव पुढे सरसावला आहे. मराठा आंदोलकांसाठी कल्याणमधील मराठा समाजाने मुंबईत अन्नछत्र सुरू केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या हजारो आंदोलनकर्त्यांच्या भोजन, पाणी व्यवस्था करण्यासाठी अनेक मदतीचे हात सरसावले आहेत. तसेच मराठा समाजातील अनेक नेत्यांकडून मागील काही दिवसांपासून विभागनिहाय बैठका घेऊन आंदोलनात अधिकाधिक संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले जात आहे. कल्याण-डोंबिवली येथील मराठा समाजही यात मागे राहू नये म्हणून एकदिलाने पुढे सरसावत आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून आंदोलनकर्त्यांची जेवणाची, नाश्ताची सोय करण्यात आली आहे.
कल्याणमधील मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारपासून मुंबईत अन्नछत्र सुरू केले आहे. कल्याणच्या बाजारातून भाजीपाला आणि इतर साहित्य मुंबईत सकाळी नेण्यात येते आणि तिथेच जेवण बनवून मराठा आंदोलकांना देण्यात येत आहे. पावसामुळे अन्नछत्रासाठी मुंबई तात्पुरती शेड उभारण्यात आली आहे, अशी माहिती आंदोलनात सहभाही मराठा आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
