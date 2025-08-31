कोपरखैरणे-घणसोलीत गणेशांना निरोप
विसर्जन भक्तिभावात अन शांततेत पडले पार
कोपरखैरण, ता. ३१ (बातमीदार) ः कोपरखैरणे आणि घणसोली परिसरात तीन आणि पाच दिवसांच्या गणेशाचा समारोप मोठ्या भक्तिभावात पार पडला. सकाळपासूनच विसर्जनासाठी येणाऱ्या मंडळांमध्ये आणि घरगुती भक्तांमध्ये उत्साहाची लाट पाहायला मिळाली. ढोल-ताशांच्या गजरात "गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या" अशा घोषणांसह गणेशांना भक्तांनी निरोप दिला.
नवी मुंबई महापालिकेकडून विसर्जनाच्या सुरक्षिततेसाठी कोपरखैरणे व घणसोलीतील तलावांवर विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. कृत्रिम तलाव तयार करून भक्तांसाठी सुरक्षित प्रवेश आणि निसर्गपूरक विसर्जनाचे वातावरण तयार करण्यात आले. तसेच एनजीओ स्वयंसेवक, लाईफगार्ड आणि सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले होते, ज्यांनी विसर्जनाच्या वेळेस गर्दी आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीवर लक्ष ठेवले. प्रकाशयोजनेद्वारे रात्रीच्या विसर्जनाला अधिक आकर्षक रूप दिले गेले. महापालिकेने या वर्षी प्लॅस्टिकमुक्त आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे विशेष संदेश नागरिकांना दिला. विसर्जन करताना नैसर्गिक जलाशय प्रदूषित होऊ नये यासाठी तलावातील पाणी स्वच्छ ठेवण्यावर भर देण्यात आला. नागरिक आणि भक्त यांच्यातील सहभागामुळे विसर्जन मिरवणुका रंगतदार झाल्या.
................
भक्ती, उत्साह आणि सुरक्षा
स्थानिक नागरिकांच्या उत्साहामुळे आणि भक्तांच्या सहभागामुळे परिसर गणेशमय झाला. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि भक्तीपूर्ण घोषणांमध्ये तीन दिवसांच्या उत्सवाचा आनंद प्रकट झाला. पोलिसांनी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विशेष बंदोबस्त ठेवला होता. रस्त्यांवर वाहतूक सुस्थितीत राहावी यासाठी मार्गदर्शक कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. या विसर्जन सोहळ्यामुळे भक्ती, उत्साह आणि पर्यावरणपूरकतेचा संगम पाहायला मिळाला. स्थानिक नागरिक, मंडळ व घरगुती भक्त यांनी उत्सवात सक्रिय सहभाग घेतला आणि सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि रंगतदार विसर्जनासाठी महापालिकेच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
