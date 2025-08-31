भारती विद्यापीठात मराठा आंदोलकांसाठी निवास व्यवस्था
भारती विद्यापीठात मराठा आंदोलकांसाठी निवास व्यवस्था
खारघर, ता. ३१ (बातमीदार) : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी आलेल्या मराठा समाज बांधवाना भारती विद्यापीठाकडून निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी लढा उभारला आहे. या आंदोलनात राज्यातील विविध भागातून मराठा बांधव मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल होत आहेत. दरम्यान गेल्या तीन दिवसापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आंदोलकांना अनेक समस्यांना समोर जावे लागत आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या माध्यमातून भारती विद्यापीठात भोजन आणि निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डॉ. विश्वजीत कदम म्हणाले, सांगली असो व राज्यातील इतर भागातून मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांची स्वर्गीय पतंगराव कदम हे आपुलकीने चौकशी करीत असे, त्यांनी समाजासाठी केलेले काम आजही जिवंत आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या वेळी त्यांनी हजारो बांधवांसाठी निवास-भोजन व्यवस्था केली होती. त्याच वाटेवर चालत ही जबाबदारी स्विकारली आहे. या उपक्रमात प्राचार्य डॉ. विलास कदम, प्राध्यापक, कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
