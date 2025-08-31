रायगड पोलिस मुख्यालयातील १२७ वर्षांचा गणेशोत्सव
अलिबाग, ता. ३१ (वार्ताहर) ः गणेशोत्सवात पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना २४ तास ऑन ड्यूटी राहावे लागते. अशा स्थितीत पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरी विराजमान झालेल्या गणरायांचे दर्शनही घेत येत नाही. मात्र रायगड पोलिस मुख्यालयात १२७ वर्षांपासून गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे.
रायगड पोलिस मुख्यालयातील तत्कालीन ब्रिटीश सरकारच्या मान्यतेने स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८९८ मध्ये सुरू झालेला गणेशोत्सव यंदा आपले १२७ वे वर्ष साजरे करित आहे. १८४० मध्ये कुलाबा मध्यवर्ती पोलिस मुख्यालयाची निर्मिती झाल्यानंतर, गणेशोत्सव कालावधीत सर्व पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी गणेशोत्सव बंदोबस्त कर्तव्यावर हजर राहावे लागत असे. कोणालीही आपल्या घरच्या गणपतीला जाता येत नसे. त्याच सुमारास लोकमान्य टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे आवाहन केले होते. त्याच आवाहनास प्रतिसाद देत तत्कालीन ब्रिटीश सरकारकडे कुलाबा पोलिस मुख्यालयात गणेशोत्सवास परवानी मिळावी, असा प्रस्ताव दिला असता त्यास मान्यता मिळाली होती. त्यानुसार १८९८ पासून तत्कालीन कुलाबा पोलिस मुख्यालयात सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा प्रारंभ करण्यात आला. या कुलाबा जिल्ह्याचे रुपांतर रायगड जिल्ह्यात झाले. आज २०२५ मध्ये १२७ वा गणेशोत्सव विद्यमान रायगड पोलिस मुख्यालयात होत आहे. अनंतचतुर्थीला सर्व पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना बंदोबस्तासाठी थांबावे लागत असल्याने अनंतचतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवशी पोलिस मुख्यालयातील गणपतीचे विसर्जन करण्यात येते.
